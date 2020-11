Seleção portuguesa de râguebi vence Brasil pela 2.ª vez numa semana

A seleção portuguesa de râguebi voltou este sábado a vencer o Brasil, por 33-13, no segundo encontro particular entre os dois países disputado no espaço de uma semana, no Estádio Nacional, em Lisboa.

Com uma equipa formada maioritariamente por jogadores do campeonato nacional, depois de a maioria dos atletas dos campeonatos franceses terem regressado aos seus clubes, Portugal conseguiu um resultado semelhante ao de 21 de novembro, quando bateu os 'tupis' por 30-10.

A equipa portuguesa chegou ao intervalo a vencer por tangenciais 7-6, graças a um ensaio de João Belo (13 minutos), bem transformado por Jorge Abecasis (14), em resposta a uma penalidade certeira (11) e um pontapé de ressalto (32') de Moisés Duque.

Mas, a entrada dos 'lobos' no segundo tempo foi avassaladora, com dois ensaios em apenas três minutos, que colocaram o marcador em 21-6 e sentenciaram o desfecho do encontro: Rodrigo Marta (45), Manuel Cardoso Pinto (48) e foram os autores dos toques de meta transformados por Jorge Abecasis.

Duarte Diniz (56) ampliou para 26-6 num 'maul' dinâmico bem montado pelos avançados portugueses e Tomás Appleton (65) fez o último ensaio da tarde para Portugal, transformado por João Freudenthal, que colocou o marcador em 33-6, antes de o Brasil fazer também o seu ensaio de honra, através do jogador do CDUL, Caíque Silva (69).