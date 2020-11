Sporting de Braga segura 2.º lugar da I Liga com vitória frente ao Farense

O Sporting de Braga teve este domingo de 'sofrer' até aos 87 minutos, quando um golo de Al Musrati lhes permitiu vencer em casa o Farense (1-0) e segurar o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol.

Em jogo da oitava jornada do campeonato, o médio da Líbia, que tinha entrado aos 63 minutos e já tinha marcado na Liga Europa ao Leicester (3-3) a meio da semana, deu o triunfo aos bracarenses na receção ao novo lanterna-vermelha do campeonato, que vinha da primeira vitória na Liga, com o Boavista (3-1).

Com este resultado, os minhotos chegam aos 18 pontos, no segundo lugar, que seguram após o triunfo do FC Porto em casa do Santa Clara (1-0), e seguem a quatro do líder Sporting, que saiu vencedor da receção ao Moreirense (2-1).

A equipa de Carlos Carvalhal, que somou o sexto triunfo seguido no campeonato, coloca ainda pressão no Benfica, que fecha a ronda na segunda-feira, na visita ao Marítimo, uma vez que os 'encarnados' precisam de vencer para chegarem aos mesmos 18 pontos e vêm de duas derrotas seguidas na I Liga.

Quanto aos algarvios, caíram para o 18.º e último posto, com cinco pontos, dois abaixo da 'linha de água', voltando às derrotas com o quinto desaire da campanha.