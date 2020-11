Benfica tenta regressar às vitórias frente ao Marítimo

O Benfica vai tentar responder hoje no reduto do Marítimo aos triunfos do líder Sporting, do Sporting de Braga, o seu último 'carrasco', e do campeão FC Porto na oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No fecho da ronda, os 'encarnados', que perderam os dois últimos jogos no campeonato, no Bessa (0-3) e na receção aos bracarenses (2-3), apresentam-se no Funchal a sete pontos dos 'leões', três dos 'arsenalistas' e um dos 'dragões'.

Para a tentativa de regresso aos triunfos, o treinador Jorge Jesus não pode contar, entre outros, com Darwin Núñez e Taarabt, enquanto Zainadine deverá ser a principal baixa nos anfitriões.

Os 'encarnados' só venceram um dos últimos cinco jogos, no reduto do Paredes (1-0), clube do Campeonato de Portugal, para a Taça de Portugal e, nos outros quatro jogos, sofreram três vezes três golos e na outra dois.

Jesus espera jogo difícil mas diz que está "preparado para as dificuldades"

Por seu lado, o Marítimo também ganhou na Taça (3-2, após prolongamento, ao Penafiel, da Liga de Honra, com um 'hat-trick' de Rodrigo Pinho), mas, no campeonato, soma um empate e três derrotas nos derradeiros quatro embates.

Depois dos embates de domingo, o Benfica, que soma 15 pontos, é quarto colocado, enquanto o Marítimo é 15.º classificado, com sete, apenas mais dois do que o lanterna-vermelha Farense.