Terceiro jogo no espaço de uma semana e apenas com um treino para o preparar, depois da vitória no Santa Clara. FC Porto recebe esta terça-feira o Manchester City.

O apuramento do FC Porto para os oitavos de final está à distância de um ponto, que pode nem ser necessário se o Olimpyakos não ganhar ao Marselha, no outro jogo deste grupo C.