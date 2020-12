Atlético de Madrid recebe Bayern Munique para a Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid, de João Félix, recebe o campeão europeu, Bayern Munique, esta terça-feira para a Liga dos Campeões.

A equipa espanhola chega à quinta jornada com apenas dois pontos de vantagem sobre o Lokomotiv que recebe o Salzburgo, na luta pela segunda vaga que permite a continuidade na Liga dos Campeões.

No grupo B também está tudo em aberto. O lider Borussia de Mönchengladbach joga com o Inter Milão, último classificado, enquanto que Shakhtar Donetsk de Luís Castro recebe o Real Madrid com possibilidades de apanhar a equipa merengue na segunda posição.