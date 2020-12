O FC Porto empatou esta terça-feira com os ingleses do Manchester City, 0-0, em jogo da quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, garantindo o apuramento para os oitavos-de-final.

No final do encontro, Sérgio Conceição queixou-se da arbitragem e mostrou-se desiludido com o ataque da equipa do FC Porto. O técnico desvalorizou também a exibição de Marchesín, que Pep Guardiola elogiou depois de referir que o Manchester City encontrou um adversário muito defensivo.