Jogos Olímpicos de Tóquio2020 devem mesmo acontecer no próximo ano

Os Comités Olímpicos Europeus estão "muito seguros" de que os Jogos Olímpicos de Tóquio2020 vão mesmo realizar-se no próximo ano, mas deverá haver ainda restrições de público, disse esta terça-feira o presidente da organização.

Niels Nygaard abriu o Conselho Europeu de Ministros do Desporto da União Europeia, que decorreu esta terça-feira por videoconferência, e mostrou-se confiante nos "sinais" que confirmam a realização dos Jogos Olímpicos entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, mas advertiu que não haverá um novo adiamento.

"Muitos progressos estão a ser feitos e neste momento estamos muito seguros de que será possível realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano. Talvez ainda com algumas restrições, quase de certeza que as haverá em termos de espectadores, mas tenho bastante certeza de que vão avançar", disse o dinamarquês que preside à associação de comités olímpicos da Europa.