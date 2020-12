Sporting com prejuízo de 4,2 milhões de euros no primeiro trimestre da época 

O Sporting fechou o primeiro trimestre da época 2020/2021 com um prejuízo de 4,2 milhões de euros.

No documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD leonina refere que a pandemia de covid-19 foi responsável por um impacto superior a 5 milhões de euros nesse período. Estima ainda que as consequências causadas pelo novo coronavírus tenham, no total da época, um impacto negativo de 17 milhões e meio de euros.

Os valores em causa, diz a SAD, resultam da realização dos jogos à porta fechada.

As restrições não permitiram a venda de lugares anuais, de bilhetes jogo a jogo, de camarotes e afetou ainda o merchandising, visitas e eventos, justifica o clube.