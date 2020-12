O treinador português Carlos Queiroz assumiu a seleção colombiana em fevereiro de 2019. Cumpriu um total de 18 jogos em que venceu nove, empatou cinco e perdeu quatro.

A rescisão do contrato surge depois dos dois últimos desaires com o Uruguai por 3-0 e com o Equador por 6-1. Esta última é a derrota mais pesada de sempre da seleção colombiana desde 1977.