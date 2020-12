O "conto de fadas" de Gustavo Kuerten duas décadas depois da Masters Cup

O "conto de fadas" que foi a Masters Cup para Gustavo Kuerten ainda está muito presente na memória do ex-tenista brasileiro, que saiu de "um poço" para sagrar-se campeão em Lisboa na "partida mais perfeita" da sua carreira.

Numa conversa com jornalistas (por videoconferência) a partir da sua casa em Florianópolis, Gustavo Kuerten recordou 20 anos em duas horas, apontando para os seus cabelos brancos para evocar a passagem do tempo desde aquele 3 de dezembro de 2000, dia em que, envolto numa 'chuva' de confetis e numa bandeira do Brasil, coloriu o Pavilhão Atlântico, em Lisboa, de verde e amarelo e subiu ao topo do Mundo com a conquista da Masters Cup e do número um do 'ranking' ATP.

Mas antes de lembrar a final com Andre Agassi, o até hoje único tenista sul-americano a terminar a época na liderança da hierarquia mundial 'mergulhou' nas primeiras recordações daquela semana histórica em Lisboa, que até começou da pior maneira, com uma derrota frente ao norte-americano na primeira ronda do 'round robin' e uma arreliadora (e dolorosa) lesão na coxa.

"O que me manteve no torneio foi a esperança. Mais do que o ténis, a oportunidade do título ou de ser número um, foi a possibilidade de jogar mais partidas no Masters e a esperança de vencer mais um jogo. Eu queria participar. Não importava como: se eu tivesse condições, ia jogar. Essa esperança manteve acesa a vontade de ficar 40 horas praticamente deitado, fazendo massagens", revelou, destacando ainda "a gentileza" da organização ao conceder-lhe um dia de 'folga' para tentar debelar a lesão.

Condicionado fisicamente, Guga teve de readaptar a estratégia. "Tinha de ser agressivo, ao limite. Não tinha outra hipótese. A estratégia era definir os pontos em três, quatro bolas. Só tínhamos uma escolha, não dava para pensar, o que ajuda muito no ténis. Ao longo do caminho, fui entendendo que o melhor era ser agressivo na hora que precisasse, guardar essa agressividade para o ponto decisivo", contou.

Ciente de estar num 'poço', como repetiu diversas vezes ao longo da conversa, o então jovem jogador de 24 anos baixou "totalmente" as suas expectativas, abdicou de "qualquer tipo de ambição maior", e simplesmente voltou a gostar de jogar ténis.

"Entrar em campo e sorrir, mesmo dorido. Essa esperança foi crescendo ao longo dos dias ao ponto de ficar inabalável. É realmente uma história e uma façanha fascinante, parece conto de fadas. O tamanho do salto que eu dei, deitado no chão, saindo do 'court' praticamente arrastado, para depois [ter] aquela energia estupenda vencendo o [Pete] Sampras e sendo campeão contra o Agassi. Não tem uma explicação real para tudo isso", assumiu.

Embora tenha sido a final com o 'Kid' de Las Vegas que o catapultou para a história do ténis, é das meias-finais com Sampras, à data "o maior tenista de todos os tempos", que o brasileiro fala com maior emoção.

"Eu perdi o primeiro 'set' para o Sampras e sabia que ia ganhar a partida. Depois de três dias, eu estava inabalável. Tinha convicção plena que ia vencer o Sampras [...] num cenário favorável para ele", revelou.

Naquele encontro frenético, que acabou por ganhar por 6-7 (5-7), 6-3 e 6-4 e que definiria então como "a melhor vitória" da sua carreira, o três vezes campeão (e o denominado 'rei dos corações') de Roland Garros conseguiu "viabilizar a insanidade" de estar com um pé fora da Masters Cup e de acabar por apurar-se para a final, com o bónus de ter o número um mundial à sua mercê após a eliminação do russo Marat Safin frente a Agassi na outra semifinal.

"Não pensava mais em ser número um, a minha trajetória já era 'vou vencer este torneio, vou ganhar aos maiores tenistas da minha geração, acabei de vencer o melhor de todos os tempos, e eu vou ser campeão'. Isso aqui é lindo e maravilhoso, em Portugal, podendo falar português, na nossa casa'", confidenciou.

Na sua cabeça, a final com Agassi "era um protocolo". "Eu estava sereno do início ao fim. Uma coisa de um estado sublime, de excelência. Parece impossível. São essas genialidades que são eternas e vão ficar connosco, um presente divino", notou, referindo-se àquele triunfo, por triplo 6-4, que quase deitou abaixo um Pavilhão Atlântico repleto e empolgadamente ensurdecedor, como "a partida mais perfeita" da sua carreira.

Ganhar aquele título, e o número um, em Portugal "fez total diferença" para Gustavo Kuerten, que só assim teve a oportunidade de manifestar-se daquela forma emocionada ou de abraçar a mãe, como se estivesse em casa.

"Foi uma parcela, uma delicadeza desse momento que transforma... a bandeira do Brasil, escutar 'Guga, vamos garoto', e toda a relação que tínhamos com o próprio João Lagos. Todos os anos jogava satélites lá, passava lá dois meses. Era muito mais agradável estar lá jogando, em qualquer fase da minha vida, do que noutro país. E quando é o número um do Mundo, tudo fica fantástico. Tem esse brilho e a fantasia que se torna realidade num momento lindo. Se tivesse de escrever um cenário... está perfeito a maneira como aconteceu", pontuou

É "claro que não passaria de novo pelo susto de perder o primeiro jogo", porque "a chance de dar certo é uma num milhão", contudo, exceto essa pequena nuance, faria tudo igual.