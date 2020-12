Itália defronta Espanha e Bélgica enfrenta França nas meias-finais da Liga das Nações

A Itália, país organizador da fase final da Liga das Nações de futebol, vai jogar contra a seleção espanhola, e a Bélgica encara a França nas partidas das meias-finais da competição, ditou esta quinta-feira o sorteio realizado pela UEFA.

O jogo entre Itália e Espanha vai ser disputado no dia 06 de outubro de 2021, em Milão, e, no dia seguinte, é a vez do embate entre belgas e franceses, em Turim.

No dia 10 de outubro de 2021 vai ser disputado o encontro de atribuição do terceiro lugar, em Turim, e a final está agendada para o mesmo dia, em Milão.

As quatro seleções vão estrear-se na final four desta segunda edição da Liga das Nações, cujo campeão em título é Portugal.