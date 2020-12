Direção e Conselho Fiscal do Vitória de Setúbal entregaram cartas de renúncia

A direção e o Conselho Fiscal e Disciplinar do Vitória de Setúbal entregaram esta sexta-feira as cartas de renúncia aos cargos, anunciaram os dois órgãos sociais em comunicado publicado no sítio oficial do clube.

A documentação foi entregue no dia em que se realiza no estádio do Bonfim uma Assembleia Geral extraordinária em que os sócios do clube do Campeonato de Portugal votam para revogar o mandato que o presidente demissionário Paulo Rodrigues iniciou a 18 de outubro de 2020.

"A direção do Vitória Futebol Clube informa os sócios que em conjunto com o Conselho Fiscal, entregaram as respetivas cartas de renúncia dos seus cargos. A devida documentação deu entrada nos serviços da administração, tendo sido também enviado por e-mail para o sr. presidente da MAG (Nuno Soares). A saída em bloco tem efeitos imediatos", lê-se no texto.

Recorde-se que na quinta-feira a direção liderada por Paulo Rodrigues já tinha anunciado que abandonaria funções, independentemente do resultado da Assembleia Geral que está a decorrer até às 21:00 horas na sala do Bingo, no estádio do Bonfim.