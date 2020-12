Depois de garantir a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o FC Porto recebe este sábado o Tondela para o campeonato.

Sérgio Conceição já abordou a partida, mas a conferência de imprensa ficou marcada pelas declarações do treinador portista, ainda a propósito do jogo de terça-feira com o Manchester City.

No plantel, Corona continua em dúvida para a receção ao Tondela, que tem um dos piores ataques do campeonato.