Pedro Proença defende "medidas responsáveis" para devolver adeptos ao futebol

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, considerou esta sexta-feira que a aplicação de "medidas responsáveis" no futebol garante um "novo ânimo" para o regresso dos adeptos aos estádios.

"Com a aplicação de medidas responsáveis, os adeptos podem voltar e o futebol ganha novo ânimo", escreveu o dirigente, nas redes sociais.

Pedro Proença elogiava o facto de os adeptos do Arsenal terem voltado ao Estádio Emirates na quinta-feira para o jogo da Liga Europa com o Rapid Viena, ilustrando a sua publicação com uma foto em que se vê os sócios e os futebolistas a aplaudirem-se mutuamente, no final do encontro.

"Os 2.000 espetadores admitidos foram sujeitos a rigorosas medidas de segurança antes de entrarem, como a medição de temperatura antes da entrada, obrigatoriedade do uso de máscara durante o jogo, manutenção da distância de segurança e a colocação de desinfetante para as mãos um pouco por todo o estádio", exemplificou.

Em 7 de outubro, sete meses depois da suspensão do desporto em Portugal devido à Covid-19, as seleções de Portugal e Espanha defrontaram-se para um particular no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a presença de 2.500 espetadores.

Dias depois, para a Liga Europa, no mesmo recinto, foram 5.000 os presentes nas bancadas frente à Suécia.

Ainda assim, os jogos de futebol em Portugal continuam a decorrer sem a presença de público.

Portugal contabiliza pelo menos 4.724 mortos associados à Covid-19 em 307.618 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).