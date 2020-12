Sérgio Conceição promete um milhão de euros a quem encontrar críticas suas a treinadores defensivos

Depois de garantir a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o FC Porto recebe este sábado o Tondela para o campeonato.

Sérgio Conceição já abordou a partida, mas a conferência de imprensa ficou marcada pelas declarações do treinador portista, ainda a propósito do jogo de terça-feira com o Manchester City.

"Já estive em equipas mais pequenas, com outros orçamentos e fui sempre um treinador que privilegiava a organização defensiva. Isso não quer dizer que provoque o antijogo. Nunca critiquei um colega por vir jogar com dez jogadores atrás da linha da bola. Se alguém quiser procurar declarações minhas a criticar um treinador por isso... [vale] um milhão de euros. Podem procurar à vontade", disse Sérgio Conceição.

No plantel, Corona continua em dúvida para a receção ao Tondela, que tem um dos piores ataques do campeonato.