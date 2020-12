Sporting defende liderança em Famalicão, Benfica e FC Porto com duelos caseiros

O Sporting defende a liderança da I Liga de futebol no sábado no campo do irregular Famalicão, enquanto Benfica e FC Porto jogam em casa e esperam um 'tropeção' dos 'leões', na nona jornada.

Os 'encarnados' recebem no domingo o Paços de Ferreira, até agora a equipa sensação da prova, no mesmo dia em que o Sporting de Braga defronta o Belenenses SAD no Estádio Nacional, enquanto, no dia anterior, o FC Porto joga no Dragão com o Tondela.

O Sporting, que tem quatro pontos de vantagem sobre Benfica e Sporting de Braga, que dividem a segunda posição, defende a comando do I Liga e também a invencibilidade na prova (é a única equipa que ainda não perdeu) perante um Famalicão que ainda não conseguiu chegar ao nível demonstrado na última temporada, em que falhou por pouco o acesso às competições europeias.

Para somar a sexta vitória consecutiva no campeonato, a equipa de Rúben Amorim já poderá contar com o equatoriano Gonzalo Plata, recuperado da covid-19, mas tem ainda em dúvida o lateral esquerdo Nuno Mendes e o avançado Jovane Cabral, ambos devido a problemas físicos.

As atenções vão igualmente estar viradas para Pedro Gonçalves, que tem sido a grande figura do Sporting e da I Liga até ao momento, com nove golos, incluindo um 'bis' na última ronda frente ao Moreirense (2-1), que colocam o médio português no topo da lista dos melhores marcadores.

Atualmente no 10.º lugar, o Famalicão registou um início bastante irregular de campeonato, com apenas duas vitórias em oitos jogos, apresentando a pior defesa da prova, com 16 golos e o quinto melhor ataque, com 11, atrás dos quatro primeiros classificados.

Em casa, a formação de João Pedro Sousa tem apenas um triunfo, em quatro jogos, mas também só por uma vez foi derrotada, perante o Benfica, por 5-1, na jornada inaugural.

Também no sábado, o FC Porto, dias depois de ter garantido o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, recebe o Tondela, 14.º classificado e equipa que até agora só conseguiu somar um ponto nos jogos fora de casa.

Os campeões nacionais, que ainda não sabem se podem voltar a contar com o capitão Pepe, ausente nas últimas semanas devido a lesão, estão no quarto posto, a seis pontos do Sporting e procuram a terceira vitória seguida no campeonato.

No domingo, já com conhecimento dos resultados de Sporting e também FC Porto, o Benfica, que garantiu na quinta-feira a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa, defronta no Estádio da Luz o Paços de Ferreira, que aparece num surpreendente quinto lugar e que, esta temporada, já fez vida difícil aos 'dragões', com uma vitória por 3-2, na Mata Real.

Depois de uma fase problemática, com duas derrotas seguidas (Boavista, 3-0, e Sporting de Braga, 3-2), os 'encarnados' regressaram aos triunfos na última jornada, na Madeira, com o Marítimo (2-1), e procuram consolidar essa recuperação perante os 'castores'.

Recuperado da infeção pelo novo coronavírus, o médio Taarabt vai poder voltar às opções de Jorge Jesus.

O Paços de Ferreira, de Pepa, chega à Luz, com quatro vitórias e um empate nas últimas cinco jornadas e apenas por uma vez foi derrotado fora de portas.

À mesma hora (20:00), o Sporting de Braga, também já qualificado na Liga Europa, vai tentar chegar à sétima vitória seguida perante o 'rei dos empates', o Belenenses SAD, que tem cinco em oito jogos, e já leva sete jogos seguidos sem ganhar (só venceu na primeira jornada no terreno do Vitória de Guimarães). Os 'azuis' têm mesmo o pior ataque da I Liga, com apenas três golos.

A ronda arranca no sábado com dois jogos às 15:30 (Vitória de Guimarães -- Portimonense e Moreirense - Gil Vicente) e termina na segunda-feira com o lanterna-vermelha Farense a receber no Algarve o Marítimo.