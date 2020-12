Paris Saint-Germain e Jesé Rodriguez acordam rescisão de contrato

Os franceses do Paris Saint-Germain anunciaram este domingo que chegaram a acordo com o futebolista Jesé Rodriguez, que na última época esteve emprestado ao Sporting, para a rescisão do contrato.

"Paris Saint-Germain e Jesé acordaram a rescisão do contrato do jogador, que expira em 30 de junho de 2021", refere o clube francês em comunicado.

Jesé Rodriguez chegou ao campeão francês em 2016, proveniente do Real Madrid, mas apenas alinhou em 18 jogos no Paris Saint-Germain, apontando dois golos.

O avançado espanhol, de 27 anos, esteve na época passada emprestado ao Sporting, tendo alinhado em 17 partidas, marcando apenas um golo.