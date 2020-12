Portugal ficou esta segunda-feira inserido no grupo A europeu de apuramento para o Mundial de futebol do Qatar de 2022, juntamente com Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, ditou o sorteio realizado em Zurique, na Suíça.

Fernando Santos garante que o grupo em que Portugal calhou só é acessível na teoria. Ainda assim, o selecionador nacional mostrou-se confiante para a caminhada até ao Mundial de 2022.