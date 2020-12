Hulk despede-se do Shanghai SIPG e irá seguir a sua "trajetória"

O futebolista internacional brasileiro Hulk despediu-se esta segunda-feira do Shanghai SIPG, equipa chinesa treinada pelo português Vítor Pereira, na qual ingressou em 2016, afirmando que vai seguir a sua "trajetória", mas sem revelar pistas sobre o futuro profissional.

"Hoje [segunda-feira], um dia tão importante quanto o que me apresentei, dia de despedir-me do Shanghai SIPG, equipa que me acolheu com muito carinho", escreveu o avançado na rede social Instagram, no mesmo dia em que a equipa foi afastada da Liga dos Campeões asiática, ao perder nos oitavos de final frente aos japoneses do Vissel Kobe (2-0).