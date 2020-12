Jackson Martínez termina carreira de futebolista aos 34 anos

O avançado colombiano Jackson Martínez, que em Portugal representou FC Porto e Portimonense, anunciou esta segunda-feira o final da carreira de futebolista, aos 34 anos, devido aos problemas recorrentes no tornozelo esquerdo, que o limitaram nas últimas épocas.

"Quero partilhar convosco a decisão de terminar a minha carreira de futebolista profissional, uma decisão difícil, mas, ao mesmo tempo, a mais sensata", publicou o agora ex-futebolista, na rede social Instagram.

O avançado colombiano, que nas duas últimas épocas jogou no Portimonense - embora já com manifestas dificuldades - lembrou o 'calvário' iniciado em 2015, quando se lesionou no tornozelo esquerdo, ao serviço da seleção do seu país, numa altura em que representava o Atlético de Madrid.

"Desde que sofri a lesão no tornozelo, em 2015/16, iniciei uma luta, dando sempre o melhor de mim para voltar a jogar em condições este desporto que tanto me apaixona e, apesar de ter voltado a jogar dois anos depois, foi muito difícil fazê-lo como gostaria", transmitiu.

Jackson agradeceu a todos os "clubes, treinadores, companheiros e à seleção colombiana" por tudo o que lhe proporcionaram em 15 anos de carreira profissional, que se iniciou em 2005, no Independiente Medellín e prosseguiu, em 2009, no Jaguares, do México.

Os desempenhos no emblema mexicano despertaram o interesse do FC Porto, que o contratou em 2012/13 por quase nove milhões de euros (ME), tendo-se tornado a principal referência ofensiva da equipa nas três épocas ao serviço dos 'azuis e brancos', entre 2012 e 2015, com 92 golos marcados em 136 jogos oficiais, além de conquistar um campeonato e duas supertaças nacionais.

O FC Porto fez questão de assinalar, no Twitter, a adeus do 'Cha Cha Cha' aos relvados: "Para sempre um de nós. O Estádio do Dragão não esquece o seu melhor marcador."

Em 2015, Jackson deixou o Dragão e transferiu-se para os espanhóis do Atlético de Madrid, por 35 ME, mas poucos meses depois mudou-se para o Guangzhou Evergrande, da China. As recaídas da lesão no tornozelo e consequentes operações impediram-no de jogar durante quase dois anos, acabando por ser cedido ao Portimonense, em 2018.

O conjunto algarvio foi mesmo o último 'capítulo' da carreira da Jackson Martínez, que, nas duas temporadas em Portimão (2018/19 e 2019/20), somou 54 jogos e 12 golos.

Além dos seis clubes que defendeu, o ponta-de-lança envergou a camisola da Colômbia em 41 ocasiões e anotou 10 golos, tendo participado em uma edição do Mundial (2014) e em duas da Copa América (2011 e 2015).