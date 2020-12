Perez vence Grande Prémio desastroso para a Mercedes

O piloto da Williams alinhou pela Mercedes depois de Lewis Hamilton ter testado positivo à Covid-19.

O fim de semana prometia e George Russell, que ainda não tinha pontuado no mundial, arrancou do segundo lugar e passou a primeiro em pouco tempo.

Ficou bem longe do acidente que retirou da corrida Leclerc e Max Verstappen e que atirou Checo Perez para o último lugar, logo na primeira volta. O piloto da Ferrari recebeu depois uma penalização, que será cumprida no próximo grande prémio.

Russell segurou a liderança e ganhou tempo, enquanto Perez começava a recuperação.

Um safety car virtual precipitou todos para as boxes e foi aí que o desastre da Mercedes começou. A equipa tentou uma mudança dupla de pneus, chamou os dois pilotos, mas a jogada correu mal para os alemães.



Russell foi o primeiro a entrar, seguiu-se Bottas, que esteve parado 27 segundos. Foi durante esta operação que perceberam que tinha trocado os pneus e acabaram por ter de chamar Russell novamente.

Perez chegava assim ao primeiro lugar e o substituto de Hamilton no carro mais rápido tentava minimizar o prejuízo. Conseguiu recuperar do 15º lugar e quando já estava novamente à procura da 1ª posição teve um furo e acabou fora do pódio.

É a primeira vitória da carreira de Perez, que ainda não tem lugar garantido na Fórmula 1 para o próximo ano.

Ocon chegou ao pódio pela 1ª vez. Conquistou o segundo lugar, a mais de 10 segundos do mexicano. Lance Stroll subiu ao terceiro, passou a meta quase 12 segundos depois.

A última prova do campeonato realiza-se esta semana em Abu Dhabi. Lewis Hamilton terá de testar negativo para alinhar novamente pela Mercedes.



Confirmada está a ausência de Grosjean que não recuperou a tempo de despedir-se da Fórmula 1 no carro da Haas.