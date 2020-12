PSG-Basaksehir: Olivier Bonamici diz que é preciso saber o que foi dito

Olivier Bonamici, comentador da SIC Notícias, considera que “inacreditável” o que aconteceu esta terça-feira no jogo da Champions que colocou frente a frente o PSG com o Basaksehir. Os jogadores interromperam o jogo depois de o treinador adjunto acusar o quarto árbitro de um ato racista.

“É inacreditável o que aconteceu hoje [terça-feira]. A grande questão é perceber o que realmente diz o árbitro porque, hoje em dia, para entender, às vezes, a arbitragem, o que se passa dentro do relvado, é melhor ter um dicionário”, diz Olivier Bonamici, na Edição da Noite.

O comentador explica que em romeno, língua do quarto árbitro, a palavra “negru” significa “negro” enquanto, em francês, a palavra homófona tem o significado de “preto”, um termo com um conotação negativa. Bonamici lembra que a equipa de Istambul considera que, em ambos os casos, se trata de um ato racista para com Pierre Webó.

A UEFA anunciou, numa nota citada pela Reuters, que ambas as equipas aceitaram retomar o jogo com um quarto árbitro diferente. Segundo o dirigente do clube turco avançou à AFP, a partida será retomada esta quarta-feira.