PSG-Basaksehir interrompido por comentário racista

O jogo entre o Paris Saint-Germain (PSG) e o Basaksehir foi interrompido aos 14 minutos depois de a equipa turca acusar o quarto árbitro de ter usado um termo racista para se referir ao treinador adjunto, Pierre Webo, que é oriundo de Camarão.

Quando o quarto árbitro, Sebastian Coltescu, deu sinal ao árbitro principal para expulsar o treinador adjunto do Basaksehir, este queixou-se que o elemento da equipa de arbitragem utilizou a expressão 'negro', recusando-se a sair do campo e questionando: "Where is the 'negro'? (Onde está o 'negro')."

Os jogadores da equipa turca ficaram furiosos com o incidente. Demba Ba, um dos jogadores do Basaksehir, Neymar e Kylian Mbappe, ambos do PSG, exigiram explicações ao oficial de linha. Okan Buruk, treinador da equipa turca, acusou Coltescu de ser racista.

Após vários minutos, o 'staff' da equipa turca e os jogadores, seguidos pelos do PSG, decidiram abandonar o relvado, numa altura em que o jogo estava empatado 0-0.

A UEFA emitiu uma nota sobre o incidente que marcou o jogo entre o PSG e o Basaksehir, avançando que o jogo será retomado com o um quarto árbitro diferente.

“Seguindo o alegado incidente envolvendo o quarto árbitro, o jogo foi temporariamente suspenso. Depois de uma conversa com ambas as equipas, foi acordado que o jogo irá recomeçar com um quarto árbitro diferente”, esclarece a UEFA numa nota citada pela Reuters.

A entidade de futebol avança ainda que irá proceder a uma “meticulosa investigação” sobre o incidente que marcou a partida desta terça-feira.

Durante o incidente, a equipa turca publicou uma imagem da UEFA onde se pode ler “Não ao racismo”, num apelo ao respeito no futebol.