Qatar convidado a integrar grupo de qualificação de Portugal para o Mundial2022

O Qatar vai integrar, a convite da UEFA, o grupo A da qualificação europeia para o Mundial2022, no qual está inserido Portugal, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no site oficial.

Organizador do próximo Campeonato do Mundo, o Qatar vai defrontar Portugal, Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, sendo que os 10 jogos do conjunto qatari com estas cinco seleções servirão apenas de preparação e não haverá pontos em disputa.

Nos cinco encontros em que o Qatar atuar na qualidade de visitado, os mesmos serão "disputados em território europeu, para evitar longas viagens", refere a nota da FPF.

Na fase de apuramento para o Euro2016, a França, organizadora da fase final dessa prova, também tinha sido integrada no grupo de Portugal, nos mesmos moldes.

Portugal vai defrontar o Qatar em 04 de setembro e em 09 de outubro do próximo ano.

A seleção nacional está integrada no grupo A da qualificação europeia, juntamente com Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, ditou o sorteio realizado na segunda-feira.

Portugal vai iniciar o apuramento com a receção ao Azerbaijão, em 24 de março de 2021, seguindo-se as deslocações à Sérvia (27) e ao Luxemburgo (30). Em setembro de 2021, a equipa das quinas recebe a República da Irlanda (01) e visita o Azerbaijão (07), enquanto em outubro vai ser anfitriã do Luxemburgo (12), terminando o apuramento em novembro, com a visita aos irlandeses (11) e a receção aos sérvios (14).

A qualificação europeia para o Mundial2022 decorrerá entre março e novembro de 2021. O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos 'play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022.

O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.