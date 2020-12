Vasco Seabra já não é treinador do Boavista.

Depois de uma reunião esta terça-feira de manhã, o treinador e o clube decidiram rescindir o contrato.

O Boavista procura agora soluções. O treino desta terça-feira à tarde vai ser orientado por Jorge Couto, treinador adjunto.

O técnico de 37 anos tinha assinado contrato de duas temporadas com o clube em julho deste ano. Sucedeu a Daniel Ramos, que conduziu o Boavista ao 12.º lugar da I Liga, depois de ter chegado a meio da temporada para substituir Lito Vidigal.

Vasco Seabra regressou ao primeiro escalão no comando técnico do Boavista, após ter estado no Paços de Ferreira, em parte das temporadas de 2016/17 e 2017/18. Seabra tinha orientado também o Clube Desportivo de Mafra, que ocupava o quarto lugar na II Liga, aquando da interrupção da competição devido à pandemia de covid-19.