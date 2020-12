Champions. FC Porto sela fase de grupos com vitória frente ao Olympiacos

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Olimpyacos por 2-0 na derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, terminando na segunda posição do Grupo C. É a primeira vez que os "dragões" vencem o emblema grego na sua casa. A qualificação para os oitavos já tinha sido assegurada na última ronda frente ao Manchester City.

Otávio, de grande penalidade, aos 10 minutos, e Uribe, aos 77, fizeram os golos dos 'dragões' na visita à equipa de Pedro Martins, com os gregos, reduzidos a 10 por expulsão por acumulação de amarelos do português Ruben Semedo (78), a conseguirem, ainda assim, apurar-se para a Liga Europa, devido à derrota do Marselha frente ao Manchester City (3-0).