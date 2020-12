Desde Mamadou Ba à imprensa internacional: Jesus alvo de críticas por dizer que o racismo "está na moda"

O treinador do Benfica desvalorizou o que aconteceu no jogo entre o PSG e o Basaksehir e rapidamente foi criticado.

As palavras de Jesus ecoaram nos órgãos de comunicação social estrangeiros. Em Inglaterra, o Daily Mail destaca a declaração de que o racismo está na moda. Em Espanha, Jesus é notícia no jornal Marca, mas também no programa El Chiringuito. Do Brasil, onde Jesus ganhou quase tudo também chovem críticas. E as declarações polémicas chegaram mesmo ao Olé, o principal diário desportivo argentino.

Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, escreveu no Twitter:

"Já nem uma formiga se pode pisar. Um pontapé no cão é maus tratos contra animais. Insulta-se um negro é logo racismo. Mas, já nem se pode agredir um negro apenas por ser negro? Agora é tudo racismo? Oh meu rico Benfica, que junta o Ventura ao Jesus!"

Também o treinador Carlos Carvalhal foi questionado pelo tema do racismo e acabou por relembrar uma outra declaração de Jesus.