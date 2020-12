Além do Olympiacos-FC Porto, estão agendados para esta quarta-feira mais oito jogos da Liga dos campeões, com várias as equipas que tentam alcançar os oitavos-de-final.

No grupo B, está tudo em aberto e as quatro equipas têm possibilidades de continuar em prova. O lider Borussia Mönchengladbach joga em Espanha com o Real Madrid, enquanto o Shakhtar Donetsk de Luís Castro, que está na segunda posição, vai a Itália defrontar o Inter de Milão.