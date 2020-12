Rúben Amorim suspenso por 15 dias 

O treinador do Sporting Rúben Amorim foi suspenso por 15 dias.

O técnico dos leões foi punido por causa da expulsão no final do jogo com o Famalicão, no sábado passado.

Perante o castigo, Rúben Amorim vai falhar três jogos: a receção ao Paços de Ferreira para a Taça de Portugal, a receção ao Mafra para a Taça da Liga e a receção ao Farense para o campeonato nacional.

Treinador dos Leões desvaloriza os incidentes no túnel.