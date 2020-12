Euro sub-21. Portugal no Grupo D com Inglaterra, Croácia e Suíça

Portugal ficou integrado no Grupo D do Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2021, em conjunto com Inglaterra, Croácia, Suíça, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

A seleção portuguesa, que vai disputar pela nona vez o Europeu, no qual tem como melhor resultado dois segundos lugares (1994 e 2015), terá de terminar em uma das duas primeiras posições do grupo para se qualificar para os quartos de final da prova, cuja fase final se realiza na Hungria e na Eslovénia.

O Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2021 vai disputar-se num formato inédito, com a fase de grupos a decorrer entre 24 e 31 de março e a fase eliminatória (quartos de final, meias finais e final) entre 31 de maio e 06 de junho.

A alteração do modelo competitivo do Europeu de sub-21, que estava inicialmente previsto para se disputar entre 09 e 26 junho do próximo ano, foi decidida em consequência do adiamento do Europeu sénior de 2020 para 2021, por força da pandemia de covid-19.

Foi também devido às medidas restritivas impostas no âmbito do combate à pandemia que o sorteio decorreu hoje sem representantes das 16 seleções apuradas, que foram distribuídas em quatro 'potes', com quatro equipas cada, tendo Portugal sido incluído no segundo.