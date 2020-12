Nigel Owens, considerado o mais célebre árbitro de râguebi, põe fim a carreira

O galês Nigel Owens, considerado o mais célebre árbitro de râguebi, terminou, aos 49 anos, uma longa carreira, que se iniciou num jogo da seleção portuguesa, anunciou esta sexta-feira a federação galesa.

Após 17 anos e 100 jogos internacionais, o árbitro galês colocou um ponto final na carreira, que teve a estreia internacional no encontro as seleções de Portugal e da Geórgia, em fevereiro de 2003, em Lisboa.

"100 jogos... parece-me um bom momento para partir", observou Nigel Owens, que esteve presente em quatro fases finais do campeonato do mundo de râguebi (2007, 2011, 2015 e 2019), tendo dirigido o jogo decisivo do Mundial de 2015, em que a Nova Zelândia venceu a Austrália.