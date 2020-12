FC Porto e Benfica tentam juntar-se ao Sporting nos oitavos da Taça de Portugal

O FC Porto, detentor do troféu, e o Benfica vão tentar juntar-se hoje ao Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal em futebol, ao defrontarem Tondela e Vilafranquense, respetivamente.

Os azuis e brancos terão a tarefa teoricamente mais difícil dos dois, ao receberem uma equipa da I Liga e que na última jornada do campeonato foi ao Dragão perder por 4-3, tendo mesmo desperdiçado o golo da igualdade no último lance do jogo.

Já o Benfica, finalista da última edição da prova, é claramente favorito frente a um Vilafranquense que milita no Campeonato de Portugal e que dificilmente conseguirá contrariar as águias em pleno estádio da Luz.