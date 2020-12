Braga goleia e segue em frente na Taça de Portugal

O Sporting de Braga venceu esta segunda-feira o Olímpico do Montijo por 7-0, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, apurando-se para os oitavos de final da prova.

Frente à equipa do Campeonato de Portugal, os bracarenses adiantaram-se no marcador aos 28 minutos, por intermédio de Abel Ruiz, com Paulinho, dois minutos depois, a ampliar a vantagem.

Na segunda parte, o Sporting de Braga aumentou a contagem com golos de Ricardo Horta (72 minutos), João Novais, de grande penalidade (77), Tormena (85), Galeno (86) e Iuri Medeiros (90).

Com esta vitória, o Sporting de Braga (I Liga) garantiu o apuramento para os oitavo-os de final da competição e juntou-se aos já apurados FC Porto (I), detentor do troféu, Benfica (I Liga), finalista vencido, Sporting (I), Rio Ave (I), Moreirense (I), Santa Clara (I), Académico de Viseu (II), Estoril Praia (II), Fafe (CP), Torreense (CP) e Estrela da Amadora (CP).