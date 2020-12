Vasco da Gama, de Sá Pinto, empata e continua em zona de despromoção

O Vasco da Gama, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, empatou no domingo 1-1 na receção ao Fluminense e permanece em zona de despromoção no campeonato brasileiro de futebol.

Um golo marcado aos 90+2 minutos pelo avançado argentino German Cano resgatou um ponto para a equipa orientada por Sá Pinto, cujo trabalho está a ser muito contestado pelos adeptos do Vasco da Gama, depois de Wellington Silva ter colocado os visitantes na liderança, aos nove.

Após o encontro da 25.ª jornada do campeonato brasileiro, o Vasco da Gama manteve-se no 17.º lugar, a três pontos do Bahia, 16.º classificado e primeira equipa acima da zona de despromoção ao escalão secundário, com apenas seis vitórias em 24 partidas disputadas.