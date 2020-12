CR7: 754 golos, 31 títulos, 3 bolas de ouro e a presença no melhor onze de sempre

Só esta época já marcou 14 golos nos 11 em que representou a Juventus. Aos 35 anos, depois de ter passado por quatro campeonatos, o craque português voltou a conquistar: foi nomeado pela France Football para o melhor onze de sempre, ao lado de Pelé, Maradona, Ronaldo e Lionel Messi.

Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo agradeceu a distinção e mostrou-se orgulhoso por fazer parte da verdadeira equipa de sonho.

"Estou muito orgulhoso por fazer parte do melhor onze de todos os tempos da France Football. Que equipa de sonho. Todos eles merecem o meu respeito e admiração. Estou obviamente muito orgulhoso por estar entre jogadores tão extraordinários. Obrigado!", escreveu nas redes sociais.

Ao longo da sua carreira já soma 652 golos nos clubes que representou e 102 na seleção nacional. Foi também com a camisola de Portugal que elevou a taça de campeão europeu. Conta ainda mais 30 títulos, dos quais cinco ligas dos campeões.

A nível pessoal, já venceu três bolas de ouro e foi eleito o melhor jogador do mundo por cinco vezes. Este ano está de novo na corrida para o prémio The Best.