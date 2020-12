O Sporting venceu hoje o Mafra, por 2-0, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, disputado no estádio José Alvalade, garantindo o apuramento para a 'final-four' da competição.

Rúben Amorim ficou satisfeito com a exibição do Sporting e diz que dificultou a tarefa da equipa ao apresentar um onze inicial com muitas alterações. O trinador do Mafra lamenta o resultado negativo.