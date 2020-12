O Futebol Clube do Porto joga esta quarta-feira com o Paços de Ferreira, às 18:45, no Estádio do Dragão, no Porto, num jogo da Taça da Liga.

O treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, admite que gostava de ser o primeiro treinador a ganhar o troféu no clube.

Na ultima vez que o FC Porto jogou com o Paços de Ferreira, a equipa de Pepa ganhou por 3-2. Sérgio Conceição está convencido que a sua equipa vai jogar muito melhor esta quarta-feira.