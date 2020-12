Benfica vence Vitória de Guimarães nos penáltis e avança na Taça da Liga

O Benfica venceu esta quarta-feira o Vitória de Guimarães nos pentáltis e junta-se assim ao Sporting e FC Porto na 'final four' da Taça da Liga.

No estádio da Luz, o Vitória de Guimarães adiantou-se no marcador aos 16 minutos, com um golo de Estupiñán, mas o Benfica conseguiu chegar à igualdade aos 83, por Pizzi, na cobrança de uma grande penalidade, levando a decisão para o desempate nos penáltis, que foi favorável aos 'encarnados'.

TAÇA DA LIGA

Com menos espaço no calendário, devido à pandemia da covid-19, a Taça da Liga será este ano disputada apenas por oito equipas, as seis primeiras da I Liga e as duas primeiras da II Liga no final de novembro.

Na terça-feira, a prova arrancou com o Sporting a vencer o Mafra, por 2-0, tornando-se na primeira equipa apurada para a final four, a disputar em Leiria entre 16 e 23 de janeiro. Esta quarta-feira, a vitória do FC Porto sobre o Paços de Ferreira ditou a passagem dos 'dragões'.