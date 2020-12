Taça da Liga. Pepa e Sérgio Conceição reconhecem superioridade do FC Porto

O FC Porto venceu esta quarta-feira o Paços de Ferreira por 2-1 e garantiu assim um lugar na 'final four' da Taça da Liga, a disputar em Leiria entre 16 e 23 de janeiro.

Ambos os treinadores reconheceram a superioridade dos ‘dragões’.

TAÇA DA LIGA

Com menos espaço no calendário, devido à pandemia da covid-19, a Taça da Liga será este ano disputada apenas por oito equipas, as seis primeiras da I Liga e as duas primeiras da II Liga no final de novembro.

Na terça-feira, a prova arrancou com o Sporting a vencer o Mafra, por 2-0, tornando-se na primeira equipa apurada para a final four.