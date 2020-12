Taça de Portugal. Está definido o caminho até à final

O caminho para a final da Taça de Portugal de futebol ficou definido esta quarta-feira no sorteio dos oitavos, quartos e meias-finais da prova-rainha do futebol português.

O Benfica, recordista de títulos, e o Sporting de Braga vão defrontar equipas do Campeonato de Portugal nos oitavos-de-final, com FC Porto, detentor do troféu, e Sporting à espera de adversário.

Em jogos entre 12 e 14 de janeiro, o Benfica vai visitar o Estrela da Amadora, enquanto os bracarenses vão jogar com o Torreense, igualmente do terceiro escalão.

O FC Porto, que venceu a prova em 2019/20, vai visitar o vencedor do encontro entre o Nacional (I Liga) e o Leixões (II), enquanto o Sporting, líder da I Liga, joga em casa do Marítimo, também do escalão máximo, ou do Salgueiros, do Campeonato de Portugal.

Oitavos-de-final

Fafe - Belenenses SAD/Espinho

CF Estrela - Benfica

Rio Ave - Estoril

SC Braga - Torreense

Marítimo/Salgueiros - Sporting

Moreirense - Santa Clara

Leiria/Gil Vicente - Académico de Viseu

Nacional/Leixões - FC Porto

Quartos-de-final

Vencedor do CF Estrela - Benfica vs. Vencedor do Fafe - Belenenses SAD/Espinho

Vencedor do Leiria/Gil Vicente - Académico de Viseu vs. Vencedor do Nacional/Leixões - FC Porto

Vencedor do Marítimo/Salgueiros - Sporting vs. Vencedor do Rio Ave - Estoril

Vencedor do SC Braga/Torreense vs. Vencedor do Moreirense/Santa Clara

Meias-finais (a duas mãos)

Vencedor do SC Braga/Torreense vs. Vencedor do Moreirense/Santa Clara vai defrontar o Vencedor do Leiria/Gil Vicente - Académico de Viseu vs. Vencedor do Nacional/Leixões - FC Porto

Vencedor do Marítimo/Salgueiros - Sporting vs. Vencedor do Rio Ave - Estoril vai defrontar o Vencedor do CF Estrela - Benfica vs. Vencedor do Fafe - Belenenses SAD/Espinho

Os jogos dos oitavos de final vão ser disputados entre 12 e 14 de janeiro de 2021, os dos quartos entre 27 e 29 de janeiro, enquanto as meias-finais, jogadas a duas mãos, têm datas previstas para 9 e 11 de fevereiro e 2 e 4 de março.

A final está agendada para 23 de maio, quatro dias depois do fim dos dois principais escalões - I e II Liga.