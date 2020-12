Sérgio Pérez vai ser piloto da Red Bull no Mundial de F1 de 2021

O mexicano Sérgio Pérez vai representar a Red Bull no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2021, substituindo o tailandês Alexander Albon, que passa a piloto de reserva, anunciou esta sexta-feira a escuderia britânica.

Pérez, de 30 anos, esteve na última temporada na Racing Point, tendo terminado o campeonato no quarto lugar, com 125 pontos, a sua melhor época de sempre, num ano em que obteve também a primeira vitória, no Grande Prémio de Sakhir, no Bahrain.

O piloto mexicano, que vai fazer dupla na Red Bull com o holandês Max Verstappen, disputou um total de 191 Grandes Prémios e chegou 10 vezes ao pódio.

Pérez ingressou na Fórmula 1 em 2011, através da Sauber, passado depois pela McLaren (2013), Force Índia (2014 a 2018) e Racing Point.