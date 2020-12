Belenenses SAD, Académica e Académico de Viseu devem provar cumprimento salarial até 31 de dezembro

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) notificou o Belenenses SAD, a Académica e o Académico de Viseu para fazerem a demonstração do cumprimento salarial dos meses de setembro a novembro de 2020, revelou esta sexta-feira a entidade.

Numa nota sobre a verificação do controle salarial, a Liga de clubes informou que das 34 sociedades desportivas que compõem o quadro do futebol profissional luso, 31 (duas das quais com equipas B) "cumpriram a obrigação de demonstrar, até 15 de dezembro, a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores", referentes aos meses de setembro a novembro.

"Este cumprimento é um facto de realce e de enaltecer, apesar do momento complicado que a economia mundial atravessa, com a pandemia", destacou o organismo liderado por Pedro Proença.

O Belenenses SAD, da I Liga, o Académico de Viseu e Académica, ambos da II Liga, não cumpriram a obrigação e têm agora até ao dia 31 de dezembro para fazerem a demonstração do cumprimento salarial.