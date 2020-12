Jesus afirma que o campeonato é “o objetivo mais importante do Benfica”

Na 10.ª Jornada da Liga, o Benfica vai a Barcelos para defrontar o Gil Vicente. Neste jogo, Jorge Jesus já vai poder contar com Otamendi para o centro da defesa. O encontro acontece três dias antes do clássico com o FC Porto, a contar para a Supertaça.

“Claro que um tem uma disputa de uma final de um título, outro tem uma disputa de um jogo que é o objetivo mais importante do Benfica, que é o campeonato nacional”, disse Jesus em conferência de imprensa.

O treinador das “águas”, lembra que não pode “pensar nas duas coisas ao mesmo tempo”, mas não deixa de parte uma estratégia de treino para o segundo jogo.