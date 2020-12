Natação. Miguel Duarte Nascimento bate recorde nacional dos 50 metros livres

Miguel Duarte Nascimento bateu este sábado o recorde nacional dos 50 metros livres, que já lhe pertencia, ao cumprir a distância em 22,16 segundos, no primeiro dia do Open de natação do Jamor.

Na sessão da manhã, Nascimento melhorou em um centésimo a marca que já lhe pertencia, e que tinha estabelecido em 05 de abril de 2019, em Coimbra.

O resultado permite-lhe garantir mínimos para o Campeonato da Europa, ainda que fique a 15 centésimos de mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, não melhorando o registo na sessão da tarde (22,20).

Nos 100 metros livres, Susana Pereira Veiga garantiu mínimos para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, com um tempo de 1.05,61 minutos, enquanto Marco Ribeiro Meneses registou, nos 50 metros livres, novo recorde nacional de natação adaptada, com 29,24 segundos.

Nos 200 metros bruços, Victoria Kaminskaya, recordista nacional da distância, garantiu mínimos para o Europeu de Budapeste, em maio de 2021, com um tempo de 2.26,45 minutos, ficando ainda assim longe da melhor marca que já conseguiu e de mínimos para Tóquio2020.

Também com marca para o Campeonato da Europa de piscina longa está José Paulo Lopes, nos 400 metros estilos, com o tempo de 4.18,38.

Mariana Cunha assegurou mínimos para o Europeu de juniores nos 100 metros mariposa, resultado idêntico ao de Diogo Ribeiro nos 200 metros livres.

O Open de Natação do Jamor, última prova de 2020, prossegue no domingo, último dia de provas.