O Sporting recebe hoje o Farense, em encontro da 10.ª jornada da I Liga de futebol, no qual vai procurar defender da liderança isolada da prova, frente a um adversário motivado e que não visita Alvalade desde 2002.

O treinador tem visto os últimos golos do Sporting na bancada. Com o Farense este sábado em Alvalade vai cumprir o último jogo de suspensão do segundo castigo desta época.