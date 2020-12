Sporting protege liderança isolada da I Liga na receção ao Farense

O Sporting recebe hoje o Farense, em encontro da 10.ª jornada da I Liga de futebol, no qual vai procurar defender da liderança isolada da prova, frente a um adversário motivado e que não visita Alvalade desde 2002.

O empate (2-2) polémico em Famalicão, na última ronda, em que a equipa 'leonina' viu um golo já nos 'descontos' ser anulado pelo videoárbitro (VAR), deixou os 'leões' com menos margem de conforto no topo da classificação, tendo, agora, os dois rivais diretos, Benfica, segundo colocado, a dois pontos, e FC Porto, terceiro, a quatro.

O duelo com o recém-promovido, que está em 14.º, com oito pontos, será o último jogo do ano no Estádio José Alvalade, ainda sem público, face à pandemia de covid-19, e que terá o treinador Rúben Amorim na bancada, a cumprir castigo.

O início está agendado para as 20:30, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

O interregno na principal prova interna trouxe, contudo, bons resultados para o líder da I Liga - vitória ante Paços de Ferreira (3-0), para a Taça de Portugal, e Mafra (2-0), na Taça da Liga.

O avançado Jovane Cabral está lesionado e deve falhar o jogo de hoje, enquanto o defesa Nuno Mendes, que saiu 'tocado' do embate com o emblema da II Liga, está convocado para o desafio com os algarvios.

Em caso de vitória, o Sporting passará o Natal na liderança, e ficará à espera dos desempenhos nos respetivos jogos de Benfica, FC Porto e Sporting de Braga, quarto, com 18.

O Farense, comandado em campo pelo ex-leão Ryan Gauld, não começou bem a época, mas a vitória caseira frente ao lanterna-vermelha Marítimo deu novo fôlego ao clube de Faro, que ainda procura a primeira vitória fora de portas.

Antes do encontro Sporting-Farense, enfrentam-se, pelas 15:00, o último colocado Marítimo, já sem o treinador Lito Vidigal e a precisar urgentemente de pontos, e Belenenses SAD, confortável na tabela, com 11 pontos, e há quatro jogos sem perder.

A partir das 18:00, o Tondela recebe o Moreirene, num encontro em que ambos vão tentar fugir da zona perigosa da tabela, com os tondelenses menos confortáveis no 15.º lugar (oito pontos), os mesmos de Farense e Boavista, enquanto os cónegos têm apenas mais um, no 13.º posto.

Na sexta-feira, Portimonense e Famalicão abriram a ronda com um empate 0-0.