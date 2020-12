No jogo para a 10.ª jornada do campeonato nacional, o Benfica venceu ao Gil Vicente por duas bolas a zero, tendo um sido autogolo.

O marcador só foi aberto na segunda parte, quando Rodrigão tentou desviar um cabeceamento de Everton e acabou por colocar a bola na própria baliza. Poucos minutos depois Everton conseguiu o golo que procurava, depois de um cruzamento de Seferovic.

O Benfica mantém-se a distância do Sporting, que permanece no primeiro lugar depois de vencer o Farense, este sábado.