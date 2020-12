Realizou-se hoje o sorteio para a final four da Taça da Liga. O Sporting vai jogar com o FC Porto e o SC Braga é o adversário do Benfica.

A final four vai ser disputada entre 16 e 23 de janeiro de 2021, em Leiria.

O Sporting de Braga é o detentor do troféu, que já tinha conquistado em 2013, tantas vezes quanto o Sporting, vencedor em 2018 e 2019, enquanto o Benfica é o recordista de triunfos, com sete (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016), e o FC Porto ainda não tem qualquer troféu.