Iker Casillas regressa ao Real Madrid para diretor-geral adjunto da Fundação

O Real Madrid anunciou hoje que o antigo guarda-redes Iker Casillas, que terminou a carreira no FC Porto, vai regressar ao clube para desempenhar as funções de diretor-geral adjunto da sua Fundação.

"Iker Casillas é uma lenda do Real Madrid, representa os valores do nosso clube e é o melhor guarda-redes da nossa história. Para o Real Madrid é um orgulho voltar a receber um dos seus grandes capitães", refere o clube da Liga espanhola de futebol em comunicado.

O Real Madrid lembra os 19 títulos que o antigo guarda-redes conquistou ao longo de 25 anos no clube, entre eles três Ligas dos Campeões, três Mundiais de clubes e cinco campeonatos, para além de um Mundial e dois Europeus ao serviço da seleção espanhola.

Depois de sair do Real Madrid em 2015, Casillas prosseguiu a sua carreira no FC Porto, até que, em maio de 2019, sofreu um enfarte do miocárdio durante um treino e acabou por abandonar o futebol.

Nas suas redes sociais, Casillas mostrou-se orgulhoso por "voltar a casa", garantindo que parte para este novo desafio com "toda a vontade do mundo".