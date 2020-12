Supertaça. Benfica enfrenta FC Porto sem Pizzi 

O FC Porto e o Benfica disputam esta quarta-feira, em Aveiro, a final da Supertaça, o primeiro troféu da época.

A covid-19 chegou no pior momento para o melhor marcador da equipa. Pizzi, que já marcou 10 golos, recebeu a notícia a dois dias do jogo. Regressou de imediato a Lisboa e passará agora o Natal isolado. Pizzi foi o sexto jogador do Benfica a acusar positivo ao novo coronavírus.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Jorge Jesus mostrou-se confiante, mas não assumiu o Benfica como favorito.